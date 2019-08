Rubén, el malagueño conocido como 'El Vaca' que mató a una niña de 13 años en Arriate en 2011 ya ha salido de prisión en libertad vigilada. El asesino confeso aseguró en prisión que cuando cometió el brutal asesinato "estaba muy puesto", 'Espejo Público' ha accedido a sus declaraciones en la cárcel:

''Me arrepiento de lo que hice. Me tenían que haber condenado a 25 años, y no a 8, pero la ley es la ley. Ocurrió lo que ocurrió porque yo iba muy puesto.Cuando me di cuenta de que estaba muerta, me entró miedo.Soy consciente de que acabé la vida de una niña y que he destrozado dos familias, la suya y la mía.Lo he pensado todo mil veces. Ahora me voy a vivir a Málaga. He alquilado allí un piso. Voy a trabajar como peluquero en un negocio familiar, con mi hermana''.

Mari Carmen, la madre de la pequeña asesinada, recuerda con tristeza que a día de hoy su hija tendría 22 años y podría disfrutar de la vida como lo ha hecho su asesino. De la indemnización de 220.000 euros que se le interpuso a 'el vaca' tan sólo ha ingresado 80 euros.