El padre de una menor, víctima de un pinchazo: "Yo a mi hija me la encuentro drogada"

La ola de pinchazos sigue extendiéndose por todo el territorio, entre los últimos casos está el de una menor que sufrió el pinchazo en una discoteca móvil en Cáceres. La joven de 15 años pudo identificar al agresor justo antes de desplomarse. Al recuperar la consciencia no recordaba nada.

Espejo Público ha hablado con el padre de la víctima que explica que "físicamente se encuentra bien, pero desconfía de todo el mundo y de que esto pueda volver a pasarle en cualquier otro momento". El padre de esta joven narra como ella se da cuenta "perfectamente de que la pinchan" y avisa a sus amigas, por eso puede señalar a su agresor. "Sus amigas actúan bien y no la dejan sola en ningún momento, además avisan a su hermano. Ella se desvanece en los brazos de su hermano".

Agradecido a los amigos de su hija y a su otro hijo "que no se separó de ella" este padre tiene claro que "el fin es la agresión sexual, aunque no lo consigan". Explica que cuando la vio se la encontró "drogada". "Yo a mi hija me la encuentro drogada, pupilas dilatadas y 170 que podía haber tenido un infarto". Todavía no tienen los resultados toxicológicos pero ya les han advertido de que "los malvados saben lo que tienen que pinchar y seguramente en los análisis no salga nada".

Este padre lamenta que lo "peor es el trauma" por lo que "ahora desconfía de todo el mundo" y aunque la joven está arropada por su entorno el padre reprocha al Ayuntamiento que "no haya condenado el acto" porque considera que "aunque no lo hayan logrado al final es una víctima de una agresión".