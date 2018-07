La operación de Enrique Morente pudo precipitar su muerte

Aurora Carbonell, viuda de Enrique Morente ha asegurado en declaraciones a Abc radio que se siente "aliviada y profundamente agradecida" por el informe que la familia ha encargado, en el que se concluye que la operación a la que se sometió el cantaor pudo ser la causa de su fallecimiento. El informe pone en duda la actuación del doctor Moreno y parte de su equipo desde el momento en que el cirujano decide someterle a una intervención quirúrgica. A tenor de estos especialistas, no era ni la única ni la mejor opción para tratar la enfermedad del cantaor. "Es una canallada que no me avisaran cuando mi marido agonizaba, le dejaron morir abandonado en la UCI", ha acusado Aurora Carbonell.