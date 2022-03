Oleksandr Slyvchuk, analista político ucraniano, se encuentra en Kiev resistiendo el ataque de las fuerzas rusas. Asegura que por el momento se desplaza de su casa al refugio pero asegura que la población civil no cree que el asalto final sobre Kiev sea inminente. "Yo creo que los siguientes días Kiev no va a ser rodeado. Ahora la situación es tranquila y no es crítica", apunta.

Sobre el toque de queda de 36 horas que se ha decretado en Kiev, apunta que el motivo es que las fuerzas ucranianas puedan preparar la contraofensiva. El Gobierno ha pedido a los ciudadanos que se queden en casa para limpiar las calles y poder organizar una contraofensiva. Apunta que tan solo en el norte y la parte oriental de Kiev se encuentran las fuerzas rusas. "Es posible salir desde la capital al sur".

En el centro de la capital rusa se sigue haciendo vida normal. "Hay mucha gente que pasea cada día por las calles y es difícil para el ejército ejecutar sus maniobras. En la parte norte de la cuidad la vida es tranquila, se puede salir a al calle e ir a las tiendas".

Sobre la visita de los 3 mandatarios de Eslovenia, Polonia y República Checa a Kiev, Slyvchuk lo interpreta como una muestra de solidaridad y apoyo a la integración de Ucrania en la Unión Europea. "Son nuestros abogados en la Unión Europea, siempre nos apoyan ahí y demuestra que no estamos aquí solos".

