Le okupan la casa antes del confinamiento y se la queman: "Se me caía el alma a los pies"

Susana tenía que haber entrado a vivir en su casa de 300 metros cuadrados hace dos años. Sin embargo, descubrió que el piso estaba okupado. Cuando le entregaron las llaves se encontró con una mujer en el salón con un perro. Al decirle que ella era la propietaria del piso esta le indicó que no abandonaría el inmueble "hasta que no la sacara un juez".

Mientras, esta propietaria se instaló en una casa portátil en un lugar cercano a la casa. Así conseguía permanecer de forma visible ante los okupas y era una opción más económica. Se trata de una casa pequeña pero Susana se acostumbró a vivir en ella ya que su objetivo era recuperar la vivienda que acababa de adquirir.

Cuenta Susana que lleva un año y pico improvisando y era la única opción que tenía de poder habitar allí. La casa sufrió un incendió. Según los okupas el fuego lo originó un calefactor que estaba en una habitación pero la mujer no acaba de creer esta versión.

Ahora la casa está completamente calcinada y en mal estado, el techo incluso se está cayendo. Susana lleva 5 meses esperando que la aseguradora la repare y la limpie sin obtener resultados por el momento.

Lo más importante para Susana es que los okupas no hayan vuelto a entrar en la casa, ya que querían okuparla incluso estando quemada. Cuando recuperó la casa vio que no había nada de ellos. "Cuando vi esta cocina se me caía el alma a los pies", cuenta esta propietaria ante una habitación completamente hecha cenizas. Lamenta no haber tenido ningún tipo de ayuda y espera que el seguro le resuelva esta situación.

Puedes ver la historia de una propietaria a la que los okupas le han quemado la vivienda en Madrid en Espejo Público a través de Atresplayer.