El nuevo imperio de ocio de Miguel Ángel Flores, cerebro del Madrid Arena

Isabel de la Fuente no ha tenido fuerzas para volver a iniciar su vida profesional. Tras la muerte de su hija Cristina la noche de Halloween en el Madrid Arena, Isabel cerró su peluquería en Torrejón de Ardoz rota por un dolor que no consigue superar. "Intentas hacer una vida normal, pero de repente te das cuenta de que esto no tenía que haber pasado nunca". Miguel Ángel Flores, en cambio sigue en plena forma. El hombre que vendió el doble de entradas del aforo legal del Madrid Arena no se ha venido abajo con el drama como le ocurrió a Isabel.

En libertad provisinal bajo fianza de 200.000 euros, se esfuerza ahora por recuperar el prestigio que un día ostentó: El de rey de la noche madrileña, pero más a lo grande. El cerebro del Madrid Arena trabaja de sol a sol para levantar un nuevo imperio de ocio en la estación de Chamartín. En los mismos espacios públicos que poseía antes de la tragedia, allí donde montó la sala de fiestas Macumba o la terraza DGreen.

33.000 metros cuadrados en la parte superior de la estación de bautizado con el nombre de Madrid Exposiciones y Eventos Urbanos. Un imperio de ocio que contará con 2 pabellones multiusos, 6 auditorios, un centro de negocios, 4 pabellones de exposiciones, un club social deportivo, 4 restaurantes y 3 terrazas. Un complejo que se inagurará a finales de este año y dará trabajo a más de 200 personas. Y detrás de este macroproyecto, el Grupo Alonso, el mismo grupo empresarial que patrocinó el Madrid Arena y que ha nombrado a Flores "coordinador de desarrollo del negocio".