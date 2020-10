Espejo Público accede en exclusiva a la grabación de las conversaciones entre Maje y Salva: "El otro día llamé a la policía"

Esta misma mañana comienza uno de los juicios más mediáticos, el conocido como 'Caso Maje' o el 'Caso de la Viuda Negra de Patraix', en el que se sentarán en el banquillo María Jesús Moreno 'Maje' y su entonces pareja Salvador, por el supuesto asesinato en 2017 del marido de ella, Antonio Navarro.

La grabación de las conversaciones

En una grabación a la que ha tenido acceso en exclusiva el programa Espejo Público, de Antena3 Noticias, se revela como Salva llama a Maje para comunicarle que ha hablado con uno de sus amigos que es policía para averiguar si les estaban pinchando los teléfonos.

"El otro día llamé a la policía", dice Salva a lo que responde la viuda negra de Patraix alzando la voz, "¿qué dices?". Salva contesta rápidamente que con quién ha hablado es un amigo policía. "A mi amigo. A mi amigo".

Afirma Salva sobre su amigo policía, "y le pregunté así tal, no se qué, me puedes mirar esto. Y me ha mirado. Tú no les has hablado de Tomás" le pregunta a Maje, "sí", contesta ella.

El viaje a Italia

"Pues hay otra persona ahí, que no se quién es, un tal José Antonio" continúa Salvador que añade que su amigo en la policía le ha comentado que, "me han dicho que te vas con él a Italia".

Maje sorprendida responde que "si pero con más gente. Entonces, o sea, ¿me están investigando a mí?, pregunta ella preocupada. "A tí o a él. Porque lo saben", responde Salva.

En la conversación Salva le comenta a Maje que saben que se va a Italia con "un tal José Antonio", por lo que sospecha que les están investigando y pinchando los teléfonos a uno de los dos.

La Fiscalía pide 22 años de prisión para ella, por el agravante de parentesco, y 18 para él. Ambos trabajaban en el mismo hospital, ella como enfermera, él como auxiliar.

