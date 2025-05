La nuclear y la fotovoltaica a debate: ¿Con qué energía será más barata la luz?

Tras el apagón del lunes 28 de abril ha resurgido el debate sobre las energías renovables y las nucleares. Nuestro país está inmerso en un proceso de des antelación de la energía nuclear, entre 2027 y 2035, se van a desmantelar las centrales nucleares en España. Sánchez cargar contra las nucleares y la pregunta es si hay que repensar el calendario de cierre tras el Cero que sufrimos la semana pasada.

Nuclear vs renovables

El debate está en las redes y hoy lo traemos al plató de "Espejo Público". En nuestra Mesa de la energía hablamos con José Donoso, Director General Unión Española Fotovoltaica, y con Ignacio Araluce, Presidente de Foro Nuclear. Sobre la mesa estas preguntas ¿España puede permitirse perder la oportunidad de liderar la transición energética? ¿Qué consecuencias tendría para los consumidores? ¿ Subirá la factura de la luz?

Para Ignacio Araluce, Presidente de Foro Nuclear, la respuesta está clara "va a subir la factura de la luz más si se cierran las nucleares" y la razón es esta "conociendo cómo funciona el mercado, que es un mercado marginalista, que entra todos los días el que oferta más baja hasta la más alta, hasta cubrir la demanda y que luego se le paga a todo el mundo el precio del más alto, evidentemente la nuclear entra con precio cero o sin presionar al precio, o sea, no define el precio del mercado. Nunca, ningún día".

Esto supone según Araluce que "si se quita la nuclear, entrará el que se ha quedado fuera del mercado por precio, que es mucho más caro" y "el precio para todos va a ser mucho más caro". Los últimos estudios, explica el experto, dicen que "el cierre de la nuclear supondrá un incremento del precio en megavatio hora de 22 para los individuales y 35 euros para la industria".

¿Una oportunidad económica?

Desde el otro lado José Donoso, Director General Unión Española Fotovoltaica, defiende que no podemos culpar del apagón a las energías renovables porque " primero tenemos que ver que ha pasado" pero cree que "cuanto más se reduzcan las energías renovables, más caro va a ser la energía eléctrica". El ejemplo de Portugal, apoya esta visión explica "Portugal decidió desconectarse de la interconexión con España y el resultado que están pagando es una energía eléctrica tres veces más cara que en España, porque ellos no tienen la energía renovable que tiene España". Donoso añade que "la energía fotovoltaica es la energía que está dando a nuestro país una oportunidad económica que no ha mantenido en su historia. Todas las revoluciones industriales nos han pillado a España a contrapié. Tenemos poco carbón y caro, no hemos tenido ni petróleo ni gas, pero tenemos sol".

Y como ejemplo el Director General Unión Española Fotovoltaica dice que "con la misma tecnología, una planta fotovoltaica en España se puede aprovechar el doble que en Alemania". Eso quiere decir que "el precio del kilovatio en España fotovoltaico es la mitad que en Alemania. Y es lo que está produciendo que en este momento tengamos 119 gigavatios de peticiones de demanda, industrias, centros de datos, almacenamiento, que quieren instalarse en España para aprovecharse de esta energía eléctrica barata. Al final esto supone que "tenemos la posibilidad de una reindustrialización". Así que, concluye Donoso "lo que tenemos que hacer es hacerlo bien, pero es una oportunidad única en la historia".

El problema del almacenamiento

El debate entre nuclear y renovable tiene muchas aristas y por eso Araluce, Presidente de Foro Nuclear, añade que al final "todo es un problema de tiempos. De acuerdo al Plan Nacional de Energía y Clima, el problema está que necesitamos 20 gigavatios de almacenamiento para la integración de la fotovoltaica y a día de hoy tenemos tres". Esta situación supone que para "el año 2030 no vamos a tener ese almacenamiento y mientras no lo tengamos, tenemos que tener una potencia firme e inercial. Y la nuclear lo aporta. Entonces, es un problema de tiempos, a lo mejor en el futuro, con una potencia firme como es el almacenamiento, podría irse reduciendo la energía nuclear si se quisiera.

Frente a esta reflexión José Donoso, Director General Unión Española Fotovoltaica, apunta que efectivamente "el problema es el almacenamiento. Hay voluntad de invertir en el almacenamiento" pero la piedra en el camino es "la tramitación administrativa. Si se toman las medidas adecuadas para agilizar las tramitaciones administrativas podemos tener almacenamiento". Defiende que "el almacenamiento no es nada muy complicado, es simplemente un container. Es llevar e instalar un container".

