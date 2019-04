Sin noticias de Alba, una malagueña de 27 años que viajó a Marruecos

la familia pide ayuda

Hace 7 meses que la familia de Alba, una joven malagueña de 27 años, y con un hijo, no sabe nada de su paradero. Su madre asegura que "no saben si la han matado, si está retenida en contra de su voluntad o si la han captado una red de prostitución". Alba fue a Marruecos a conocer a la familia de su nueva pareja y desde entonces no se sabe nada de ella.