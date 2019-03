"No nos rendiremos nunca hasta que condenen a Ramiro"

Ramiro Villaverde permanece arrestado en calabozos de la comandancia de la Guardia Civil de La Coruña a la espera de ser llamado por el juez a declarar como imputado por su supuesta relación con la desaparición de la que, en ese momento, era su pareja, María José Arcos hace 15 años.

Manola Arcos es una de las hermanas de María José. "Esperábamos que, tras todo este tiempo, le detuvieran porque había numerosos indicios para que se le interrogara como imputado", asegura la hermana.

Lo sorprendente de esta historia es que el propio Ramiro ha estado conviviendo muchos tiempo con la familia de María José, pues incluso grababa las concentraciones que se organizaban para pedir una investigación sobre la desaparición. "A mi hermana Rosa la sometía a toda una persecución. Cuando iba a grabar alguna reunión del sindicato, en el que ella estaba, casi no sacaba imágenes del acto y se limitaba a sacar primeros planos de mi hermana Rosa. Hasta que un día sacó fuerzas de flaqueza y le dijo a todo el mundo que allí estaba que no la grabaran a ella, que le grabaran a él que era el responsable de la desaparición de mi hermana", dice Manola. "No nos vamos a rendir y, si tenemos que esperar otros 15 años, esperaremos a que se encuentren pruebas que le inculpen", sentencia la hermana.

María José tenía 35 años cuando desapareció el 15 de agosto de 1996 sin dejar rastro alguno. Ramiro fue la última persona que estuvo con ella antes de desaparecer. Su coche intacto apareció días más tarde frente al faro de Corrubedo. El vehículo estaba limpio de de huellas.