Una niña de 6 años, a punto de perder un pie en las escaleras mecánicas del metro: "Si mi hija va en sandalias o deportivas hoy no tiene pie"

Una niña de 6 años y su abuela han resultado heridas tras sufrir un accidente en las escaleras mecánicas de la estación madrileña de metro de Colón. A la niña se le quedó un pie atrapado en las escaleras y la abuela, intentado ayudarla, cayó hacia atrás en las escaleras.

Pepi, la abuela de la niña, habla con Espejo Público tras este gran susto. Aún tiene el miedo en el cuerpo pero tanto ella como su hija se encuentran aliviadas de que la pequeña esté mejor. El pie de la niña presenta hematomas pero no tiene nada roto. "No sabemos quién paró la escalera pero por suerte ni mi suegra ni mi hija tienen nada roto. Fuimos a la Policía a denunciar pero cuando volvimos a pasar por allí estaban los técnicos diciendo que se había roto la cadena de las escaleras", cuenta la madre de la niña.

"La escalera la arrastró para adentro, la enganchó del talón y le giró el pie"

Cuenta Pepi que habían viajado desde Valencia para ver trajes de comunión. Como estaban las niñas, sus dos nietas, decidieron viajar en metro. Ella iba con las dos niñas de la mano. Cuando faltaban 3 escalones para bajar de las escaleras le preguntó a su nieta si ella podía bajar bien o la cogía en brazos. La niña le dijo que sí podía pero al ir a bajar la escalera la arrastró para adentro, le enganchó del talón, le giró el pie y la niña empezó a chillar. La abuela estiró a la niña del pie y como el pie no salía empezó a estirar de la bota. "Yo le decía a la niña que no se preocupara que no iba a dejar que el pie se lo tragara la escalera", recuerda.

Los momentos de pánico fueron eternos para esta abuela que no paraba de estirar de la bota y una de las veces estiró con tanta fuerza que "se escuchó un ruido muy fuerte" en la instalación. Pepi se cayó para atrás y se golpeó contra la escalera. La otra abuela saltó por encima de la gente, cogió la bota de la niña y empezó a tirar hasta que la chica que vendía los tickets de metro paró la escalera. "Si mi hija va en sandalias o en deportivas pierde el pie, gracias a Dios que ese día llovió y le puso botas de agua", cuenta aliviada la madre.

La recomendación del divulgador sanitario Miguel Assal

Miguel Assal, divulgador sanitario en las redes sociales, apunta que en estas situaciones lo más importante es pensar que existe un botón rojo en todas las escaleras y que cuando hay un problema lo que hay que hacer es pararlo y llamar al servicio de emergencias. No recomienda sacar algo que se ha quedado enganchado porque se puede agravar la lesión.

Explica que el cepillo que existe en el lateral de las escaleras mecánicas lo que hace es cubrir una zona muy peligrosa sobre todo para los niños. "Tanto esa zona de los laterales como las zonas finales pueden enganchar cualquier cosa, el niño nunca puede ir en un lateral tiene que ir en el centro", explica.