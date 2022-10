Nikki García es la voz del GPS de Google. Su voz es conocida por millones de persona que ahora también le ponen cara después de que uno de sus vídeos se haya convertido en viral. Se trata del sktech que ha compartido con su compañera de profesión Susana Ballesteros, la voz del asistente de Google. Ambas de conocieron en el primer congreso internacional de La Voz celebrado en España y hacen el mismo trabajo con distintos acentos. En este vídeo cargado de humor intentan contraprogramarse usando su voz.

Nikki se toma con mucho sentido del humor su función de orientadora vial y comparte numerosos vídeos en los que ella misma contradice las órdenes del GPS. "A veces soy muy pesada y no hago más que interrumpir", señala. "Me han dicho de todo. A veces me dicen que dirijo directamente a barrancos. No es nada personal", mantiene.

"A veces me dicen que sirijo directamente a barrancos pero no es nada personal"

Esta locutora se convirtió en la voz del GPS de Google tras exhaustivas pruebas donde valoraron cómo podría modular su voz homogéneamente. "Eso es una prueba tras otra y finalmente se hace el trabajo", cuenta.

A Nikki no suelen reconocerla cuando habla pero sí recuerda que una vez estaba comprando unas palomitas y con pocas palabras el vendedor la reconoció como la voz de Jasmine, la protagonista de la película Aladinn.