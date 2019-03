Una negligencia médica le deja ciego de un ojo de por vida

Cuando Gregorio acudió al hospital para operarse de cataratas no imaginó que saldría de allí ciego de un ojo. La oftalmóloga que le intervino se equivocó y utilizó la lente de otro paciente, lo que le provocó una ceguera permanente. "Cuando me iba por la puerta, la doctora me llamó para que volviera y sin ningún tipo de alarma me dijo que se había equivocado".

Gregorio Gaitán no recuperará jamás la vista del ojo derecho, además de tener unas enormes molestias. "Cada quince días tengo que ir al hospital a que me echen unas gotas que no me sirven para nada", se queja Gregorio. Además, lo que a Gregorio y a su familia más le ha molestado es el trato humano que ha recibido tanto del médico que le operó como del personal sanitario el hospital. "No solo no me han pedido perdón, sino que me han retirado la palabra". Un juzgado ha determinado que el médico indemnice con 70.000 euros a Gregorio por esta negligencia médica.