Si bien las declaraciones de la presentadora de televisión no son nada del otro mundo. Ha llegado a decir cosas como "no soporto a un hombre que tenga el culo más bonito que yo", la cordobesa luce tipo sin ningún tipo de "truco" médico ni técnico. Nani Gaitán sale desde hace año y medio con un joven que nada tiene que ver con el mundo de la farándula. Os presentamos el making of de su sesión de fotos para la revista.