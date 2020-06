Nacho Vidal fumó sapo bufo para superar sus adicciones: "Me hizo morir"

El actor Nacho Vidal ha sido acusado de homicidio imprudente. En un comunicado ha negado ser un chamán, califica la muerte del fotógrafo como "un lamentable accidente" y asegura estar "muy afectado". Declaró en el juzgado y no se le ha impuesto ninguna medida cautelar, por lo que se encuentra en libertad sin cargos.

El propio Nacho Vidal quiso compartir cómo fue la primera vez que tuvo la experiencia de fumar sapo bufo. Contaba que uno de sus mejores amigos que estaba enganchado a la base había conseguido desengancharse después de fumar esta sustancia.

El propio Nacho confesaba que en un momento de su vida en el que se encontraba "enganchado a una mierda muy grande de la que no podía salir con adicciones y apegos" decidió probar el veneno de sapo bufo. Fue en una casa de Ibiza en la que fumó una pipa con cristal y otra sustancia: "Me hizo morir, hizo que mi alma se fuera de mi cuerpo completamente y mi cuerpo explotara y mi cuerpo se convirtió en luz y yo era luz, cuando volví tuve un golpe de energía", relataba.

Después de probar ese veneno consideraba que había estado toda su vida con los ojos cerrados y de repente los había abierto. Recomendaba a todo el mundo que lo probara una vez en su vida. "No he vuelto a tomar coca ni alcohol, lo que he conseguido con el sapo es la paz y con ella viene tu felicidad", aseguraba.

