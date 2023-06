Nacho Gay, sobre Joana Sanz: “No se ha sabido manejar muy bien por sus reacciones impulsivas en las redes”

Joana Sanz concede su primea entrevista en exclusiva a Vanitatis y su director, el periodista Nacho Gay, desvela en el plató de Espejo Público los detalles de cómo se produjo y las condiciones: “Ella ha contestado de forma libre. Ella tenía ofertas económicas de programas de televisión y de revistas con mucho dinero de por medio, pero ella quería contar su versión sin que nadie sospeche que se ha lucrado por ello”.

Nacho revela que la modelo tinerfeña se ha ido de España por unos días y que el divorcio con su marido es “seguro cien por cien” y considera que: “No se ha sabido manejar muy bien, por sus reacciones impulsivas en las redes sociales”.

Joana aclara en la entrevista su postura en el “caso Alves” para evitar especulaciones: “Creo en su inocencia y espero no equivocarme. Que ha metido la pata con nuestro matrimonio, hasta el fondo, sí. Pero creo que él nunca hubiera hecho eso siendo consciente de que podía perderlo todo. Es demasiado grave”.

Sanz se considera también una víctima y que no puede afrontar la situación sin ayuda profesional: “Estoy yendo al psicólogo para que me ayude, porque si no, el cerebro dice ‘ciao’. Es tremendo todo lo que ha ocurrido. Y me está salpicando todo a mí sin haber hecho nada”.

Las visitas a la cárcel es otro tema que detalló Joana en la entrevista, ahora sabemos que habla todos los días por teléfono con su marido y cuando le visita en la cárcel: “No hay mal rollo, lo veo a través de un cristal. Son cabinas transparentes en las que, a los lados, tienes más personas que, si hablas un poco alto, te escuchan. Por eso me resulta tan violento y por eso aún no hemos podido hablar de las cosas serias que nos afectan. Aún no he podido ni insultarlo”. Concluye.

Por último, Joana desvela que le ha pedido ayuda económica a su marido, pero que Dani ha decidido negársela, por lo que continuará centrada en su carrera profesional en la capital, con sus esporádicos viajes de visita a la cárcel catalana de Brians.