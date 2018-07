Nacho Abad: "Susanna me ha recibido con una sonrisa"

¿Qué supone tu fichaje por Antena 3?

Supone mucha ilusión porque me han ofrecido la posibilidad de estar en un programa como ‘Espejo Público’ que es información. También porque me han ofrecido la posibilidad de presentar especiales de la cadena en el horario de late nigth que es un impulso a mi carrera y es de agradecer la confianza de Antena 3 en apostar por mí. Para mí es una apuesta personal importante, es darle un empuje a mi carrera.

¿Qué es lo que más te gusta del formato de ‘Espejo Público’ y cómo definirías a tus compañeros?

Me gusta mucho la información y ‘Espejo Público’ es información. Susanna Griso me ha recibido con una sonrisa, se ha creado muy buen clima desde el primer momento y una línea de confianza porque ya hemos hablado de algunos temas a tratar. A Alfonso Egea le conozco desde hace un tiempo porque ya he trabajado con él en el pasado y hemos escrito dos libros.

La directora del programa, Belén García, es amiga mía y ya había trabajado con ella, tengo una absoluta confianza en Belén. A Albert Castillón no lo conocía y lo tendré que descubrir. A Roberto Leal tampoco le conocía, pero su recibimiento ha sido muy agradable.

¿En qué has cambiado desde la última vez que estuviste en Antena 3?

Tengo menos pelo (risas), soy 10 años más viejo y he crecido profesionalmente como todos, no me apunto ningún mérito, todos crecemos con el paso de los años, y creo que soy mejor periodista de lo que era antes, o eso creo yo (risas).

¿La información de investigación tiene tanta demanda entre los espectadores como parece?

La información siempre tiene tirón, en general, siempre que sea veraz, creíble, seria y rigurosa en todos los ámbitos, en el político, en el deportivo o en el de sucesos. Por ejemplo, el fichaje de un futbolista, si es verdad y eres el primero que informa es interesante conocerlo, te llama la atención. Un suceso cuando ocurre y hay un misterio creado a través del suceso, todo lo que sea información veraz, seria y contrastada produce enorme interés, siempre que se aleje del morbo.

¿Qué temas pueden ser los estrellas este año?

Este año es más difícil que el año pasado, pero hay un tema en el que estoy implicado personalmente que es el de Marta del Castillo, en el que este año vamos a saber si sus restos están o no lo están de la finca La Majaloba. En función de si está o no está se abren muchísimos interrogantes. Si no está: ¿por qué ha mentido Miguel Carcaño?, ¿Se pueden seguir haciendo gestiones? ¿Se puede especificar más? ¿Si no es ese sitio pero está cerca? Si está y la encuentran, que ojalá sea así por la tranquilidad de sus padres, que pruebas hay y si esas pruebas apuntan hacia Miguel Carcaño u a otras direcciones. Este creo que va a ser el tema estrella.

También están pendientes varios recursos en fase judicial como qué va a pasar con Ortega Cano, ingresará o no en prisión, que pasará con el recurso que ha presentado su abogado. Qué pasará con los recursos que va a presentar el abogado de José Bretón, pero ya estamos en temas judiciales y no de investigación.

¿Cómo llevas madrugar para venir a ‘Espejo Público’?

Yo trabajo al revés (risas), yo no vengo a las cinco o a las seis como otros compañeros, yo vengo a las ocho porque mi objetivo es la información y a las 6 de la mañana no puedes llamar a nadie a preguntarle nada, por tanto llego a la hora que puedo empezar a preguntar.

Lo que siempre me ha funcionado es trabajar durante todo el día y estar conectado por teléfono, gestiono todo fuera. Hay dos formas de hacerlo: o propongo yo los temas o los decide la dirección, me cuentan de qué va y hago las gestiones para averiguar las cosas. Pero lo hago a lo largo de la tarde del día anterior para llegar preparado por la mañana al programa.

¿Qué te gusta más, los programas en directo o grabados?

En directo, es otro nivel de estrés. Además en el directo no te equivocas y en el grabado sí y tienes que repetir dieciocho veces (risas). Me encanta la tensión del directo.