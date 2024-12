El motivo por el que Laura Pausini abandonó su gira para visitar La Voz: “Debo decir la verdad”

La última Semifinal de La Voz ha sido la protagonista de una noche llena de emociones. Ya conocemos a los cuatro finalistas de una edición muy reñida, pero toda gala necesita de alguien que suba el telón.

La encargada de inaugurar esta última Semifinal ha sido Laura Pausini, siendo una grata sorpresa para todos ver a la artista italiana de nuevo sobre el escenario de La Voz. Pausini ha interpretado ‘CHAO’, protagonizando una puesta en escena espectacular con el tema que cierra su último álbum inédito ‘Almas Paralelas’.

Este álbum es muy importante para Laura Pausini porque le está llevando de gira por todo el mundo. Sin ir más lejos, ¡la noche anterior estaba actuando! Eva González ha señalado el “esfuerzo inimaginable” que ha hecho la artista italiana para estar presente en La Voz, pero Laura ha querido hacer un pequeño apunte.

“Debo decir la verdad”, ha comenzado Pausini. ¿Estaba planeada su visita a La Voz? “Prácticamente, yo me he autoinvitado”, ha señalado la italiana, provocando la carcajada de Eva González y Luis Fonsi.

Laura Pausini ha sido coach en anteriores ediciones de La Voz, y desde entonces hacía mucho tiempo que no volvía, que no saludaba a sus amigos, por lo que buscó una manera de poder estar presente en la última Semifinal. ¡Dale al play y no te pierdas lo que ha contado!