Adriana Ugarte confiesa cuál es su mayor temor: "Que las personas que me quieren dejen de hacerlo"

Adriana Ugarte, quien se escondía tras la máscara de Cobra y que fue la subcampeona de la cuarta edición de Mask Singer, ha desvelado algunos de sus secretos más curiosos. La actriz impresionó al jurado y al público con su carisma y talento, llegando al Asalto Final, donde finalmente fue superada por Mosca, la máscara de Abraham Mateo.

Antes de despedirse del programa, Adriana ha compartido detalles de su vida personal y algunas manías que sorprendieron a sus seguidores. Entre ellas, confesó que intenta no utilizar mucho el móvil y que incluso preferiría usarlo menos de lo que ya lo hace. “Es algo que quiero seguir mejorando”, aseguró la actriz.

Otro de los secretos que reveló es su mayor manía: no soporta que queden restos de comida en el fregadero después de fregar. “Es una sensación que no me gusta nada”, confesó entre risas.

Por otro lado, también aseguró que dormir es una de sus mayores pasiones. “Soy una ceporrilla”, dijo entre carcajadas, dejando claro que disfrutar de largas horas de sueño es uno de sus pequeños placeres. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su miedo irracional: “Que las personas que me quieren dejen de hacerlo”, reveló con sinceridad.

Aunque no se llevó la victoria, Adriana Ugarte se ha ganado el corazón de los seguidores de Mask Singer. Su autenticidad, simpatía y talento han dejado una huella imborrable en el programa, demostrando que la magia de la máscara va mucho más allá del escenario.