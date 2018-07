Nacho Abad pierde la paciencia con Elisa Beni: "Me he leído toda la sentencia de 'La Manada' y la comento si tú me lo permites"

TENSIÓN EN EL PLATÓ

El debate sobre la sentencia de 'La Manada' ha encendido los ánimos entre los colaboradores de Espejo Público. Ante los continuos cortes de Elisa Beni, Nacho Abad le reprochaba que no le dejara hablar: "Me he leído toda la sentencia y comento la sentencia si tú me lo permites, porque tiene un voto particular que nos han adjuntado y quiero comentarlo". Mientras, la periodista incidía en que había encontrado "incoherencia interna" en la resolución.