Miquel Roca, muy "satisfecho" por la no imputación de la Infanta Cristina

La no imputación de la Infanta Cristina ha sido muy bien recibida por su abogado, Miquel Roca, quien ha hablado en Espejo Público y se ha mostrado muy satisfecho por esta noticia. "No voy a decir nada sobre el caso porque, como ya he dicho, es política mía profesional no hablar de los procesos en los que trabajamos pero puedo decir que la dicisión es muy satisfactoria para nosotros".

Asimismo, ante las críticas de muchos que ven en esta medida un ejemplo de desigualdad ante la ley de ciertas personas, Miquel Roca se ha mostrado tajante. "Todo lo contrario, croe que la decisión demuestra que en un estado de derecho todos somos iguales ante la ley y esta decisión así lo demuestra".