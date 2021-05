Juan Carlos Campo: "Una fiesta en una vivienda podrá ser anulada en cualquier situación"

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha analizado el riesgo de que se produzca un caos judicial ante la sucesión de peticiones de cierres comunitarios tras el fin del estado de alarma. Fiscalía ya ha rechazado las primeras peticiones de País Vasco y Baleares.

Señala el ministro Juan Carlos Campo que han existido grandes dificultades para aprobar los decretos de alarma "que ahora se ven como la panacea". "Por favor miremos qué ha ocurrido en cada una de las prórrogas que el presidente ha llevado Congreso", explica.

Mantiene que existen elementos para poder controlar los movimientos de la población pese a la desaparición del estado de alarma el próximo 9 de mayo. Recuerda que el consejo interterritorial dice que en estas circunstancias cada Comunidad Autónoma tendrá que acordar unas u otras limitaciones que deberán ser aprobadas por el Tribunal Superior de Justicia y en una segunda ventanilla que sería el Tribunal Supremo. Para agilizar el trámite se ha aprobado un mecanismo exprés de 5 días.

Expone el ministro que la restricción de derechos fundamentales "solo se puede hacer por una ley orgánica y las CCAA no pueden hacerlo, pero eso no quiere decir que no tengan un arsenal normativo amplísimo".

Quiere mandar un mensaje de tranquilidad a la población, ya que pese a que se extinga el estado de alarma existe un soporte normativo como el cierre comercial de las comunidades entre otras medidas. Apunta que los datos de la pandemia evolucionan favorablemente y eso queda patente si se comparan con Francia, Alemania e Italia: "Entre todos estamos haciendo las cosas bien".

"Existe un gran comportamiento de la ciudadanía y son responsabilidad de los ciudadanos ciertas cosas, el burlar la ley siempre ha estado ahí. Hay medidas que pueden armonizar pero cada ciudadano tiene muy claro lo que puede o no puede hacer", mantiene el ministro.

Como ejemplo subraya que una fiesta en una vivienda "puede ser regulada siempre". Cree que habrá que atender a cada situación concreta e individual tras el fin del estado de alarma y eso lo tienen que hacer las comunidades autónomas.

