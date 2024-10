Miguel Pallarés, sobre la defensa de García Ortiz como fiscal general: "No son más que muletas para mantenerse en el cargo"

El Tribunal Supremo ha iniciado una investigación en la que "el centro de ella es García Ortiz", expresaba Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales. El alto Tribunal ha considerado oportuno iniciar el procedimiento por un presunto delito de revelación de secretos por parte del fiscal general del Estado.

Desde que se conocía la noticia, no han parado de pronunciarse gran cantidad de políticos, tanto del Gobierno como de la oposición. Por supuesto también lo hacía el principal implicado. Álvaro García Ortiz niega haber cometido los hechos por los que se le imputa y rechaza presentar su dimisión. Apuntalaba su permanencia en el cargo al frente del Ministerio Fiscal la defensa del presidente del Gobierno.

Este jueves, PedroSánchez salía a defender a García Ortiz y aseguraba unión en el Gobierno respecto a este asunto: "Ha hecho su trabajo. Ha hecho lo que tenía que hacer, perseguir al delincuente y combatir la desinformación y un bulo".

La oposición sin embargo, considera los hechos suficientemente graves como para que el escándalo suponga la salida de la Fiscalía de García Ortiz.

"No me parece correcto"

"Por encima del fiscal general del Estado, no está nadie. No está el ministro de Justicia y no está el Gobierno"

Miguel Pallarés, expresidente de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF), comenzaba su intervención en Espejo Público dejando meridianamente clara su postura. El fiscal no considera procedente que Álvaro García Ortiz permanezca al frente de la Fiscalía General del Estado, al afectara la autonomía de este órgano de justicia.

"Respaldar a un fiscal general del Estado no le hace ningún favor, y no transmite a la ciudadanía la independencia que tiene que tener el Ministerio Fiscal", expresaba Pallarés, que sentenciaba: "No me parece correcto para respetar la división de poderes".

Piden la dimisión del fiscal general

La mayoría del Consejo Fiscal, entre ellos un vocal de la APIF, ya pedía este jueves la renuncia de García Ortiz. Y es que cada vez son más voces las que se pronuncian contrarias a que el Fiscal General sigua en su puesto.

El mismo jueves se reunieron para valorar los próximos pasos a seguir los dos máximos órganos del Ministerio Fiscal, el Consejo Fiscal y la Junta de fiscales de Sala. Aun así, en opinión de Miguel Pallarés, la decisión sobre la continuidad de Gacría Ortiz "ya estaba tomada" de antemano, dado el contenido de su comunicado previo.

Pallarés lanzaba una contundente valoración: "Toda la argumentación que hasta ahora ha desplegado el señor García Ortiz, no son más que muletas para mantenerse en el cargo".

Y por último desvelaba que ya el año pasado, en el congreso fiscal, expresaron su deseo de que el Gobierno no debería renovar al fiscal general del Estado. Esta asociación de fiscales entendía que su comportamiento no sólo han sido cuestionados, sino que, recordaba Pallarés, el nombramiento de Dolores Delgado, por parte del mismo Gobierno, llegó a ser anulado por "desviación de poder": "Un comportamiento muy anormal de cualquier autoridad o funcionario público".