Micky, el vecino de Benetússer que ha rescatado 11 cadáveres tras la DANA: "Psicológicamente estoy destrozado, es un horror"

Micky es un vecino de Benetússer (Valencia) que desde que la DANA arrasó su pueblo no ha parado de trabajar y ayudar a quienes lo necesitaban. Cuenta entre lágrimas que con sus propis manos ha rescatado ya 11 cuerpos sin vida del fango. "Este túnel se convirtió en una ratonera para los vecinos del pueblo", dice sobre la calle que tiene a sus espaldas. Pide ayuda para que lleguen nuevos efectivos que les ayuden a quitar el fango porque "los bomberos están ya exhaustos".

"Esto es una barbaridad y todo pasó en 3 minutos"

Cuando la lluvia lo inundó todo tuvo que coger a dos mujeres de la puerta del patio y meterlas dentro de su casa. "Psicológicamente estoy destrozado pero no me puedo venir abajo. No puedo llorar porque tengo a gente que me necesita", asegura. Reconoce que él mismo se ha criado en la calle y es "muy duro". "Esto ha sido una barbaridad, fueron 3 minutos, no fueron más", cuenta sobre el momento en el que la riada se llevó todo por delante en su pueblo.

Este vecino no tiene preparación profesional para llevar a cabo las tareas de rescate pero años atrás ha sido buceador, es maestro de artes marciales y además ha trabajado como socorrista. Una experiencia previa que le ha bastado para ponerse manos a la obra y meterse en el fango en busca de superviviente o el rescate de víctimas mortales.

"Lo vital era encontrar algún superviviente"

Cuenta que han sacado los cuerpos que podían, aunque lo vital era encontrar algún superviviente. "Esto ha sido un horror", no para de repetir. Ayudado por un primo suyo que tiene una empresa de papel higiénico ha podido establecer un puesto de primeros auxilios debajo de su casa. A él acuden personas en busa de comida, asistencia o alimento para bebés.