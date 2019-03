Los mensajes entre el pequeño Nicolás y García Legaz muestran una relación muy fluida

Uno de los grandes enigmas en el caso del pequeño Nicolás es la identidad de su supuesto padrino, De esa persona que le abría las puertas de las altas instancias del poder, aunque probablemente tenía más de uno.

Los whatsapp que intercambiaron el pequeño Nicolás con el secretario de Estado de Comercio, Jaime García Legaz, desvelan una relación más que fluida entre ambos, una familiaridad que aprovechaba el joven para tirar de enchufes. "En Guinea van a construir un hotel de 5 estrellas por 40 millones de dólares. Hay dos finalistas, una española y una italiana. Te quería pedir si puedes dar apoyo institucional al proyecto", asegura en uno de esos mensajes el pequeño Nicolás. Al que García Legaz responde afirmativamente.

Fran no se cortaba a la hora recurrir al secretario de estado de comercio cuando fuera necesario para favorecer a sus amigos. Favores a los que Legaz no se opondría. Los mensajes demuestran un contacto directo y permanente. Parece que Fran y el actual miembro del Gobierno se veían con mucha asiduidad y no solo para hablar de negocios. Los mensajes muestran una complicidad más que evidente. Charlas distendidas entre lo que parece dos colegas que bromean y mucho con conversaciones picantes como si fueran dos adolescentes con la testosterna subida. Mucho cachondeo de un secretario de Estado con un joven del que aún mantiene haber coindidico con él tan solo una vez.