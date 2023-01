El mensaje oculto de Shakira en su canción a Piqué, 'Sorry Baby', que aparece en el minuto 2:22

La nueva canción de Shakira 'Sorry Baby' está llena de dardos a su expareja Gerard Piqué, a la suegra, a Clara Chía (nueva pareja del futbolista) e incluso contiene alusiones a su litigio con Hacienda.

Esta canción llega después de los anteriores singles de la artista: 'Te felicito' y 'Monotonía' en las que también hacía alusiones a su ruptura con el ex del Barça. Sin embargo, en este nuevo tema esas alusiones veladas se convierten en reproches palpables en los que no duda en dar nombres a través de juegos de palabras:

"Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal-pique. || Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda de Hacienda. Te creíste que me heriste y me hiciste más dura. Las mujeres ya no lloran las mujeres facturan. || Tiene nombre de persona buena. Clara-mente es igualita que tú. ||Yo valgo por 2 de 22, cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste un Rolex por un Casio. ||Fotos por donde me ven. Aquí me siento un rehén, por mí todo bien, yo te desokupo mañana y si quieres traértela a ella que venga también".

El número 2 y los mensajes claves de Shakira a Piqué

Pero dentro de este tema, bastante explícito de por sí, hay algunos mensajes ocultos que ha desvelado el periodista Diego Revuelta. En la canción la colombiana llega a decir "Yo valgo por 2 de 22". Unas palabras que pronuncia en el minuto 2:22 del tema. Y es que Clara Chía, actual pareja de Piqué, tiene 22 años. Pero el 2/2 es además otra fecha especial para la expareja ya que el 2 de febrero (2/2) es el cumpleaños de ambos. A esta fijación con el número 2 sumamos el hecho de que Piqué celebrara sus goles sacando dos dedos de cada mano. Un gesto que la propia Shakira emula en su canción.