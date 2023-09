La menor se habría percatado de que existían las imágenes y habría pedido a los canteranos de Real Madrid que las borrasen

Nueva polémica en el mundo del fútbol que en esta ocasión salpica a 3 jugadores canteranos del Real Madrid. La Guardia Civil los detuvo durante la jornada del jueves por la supuesta vinculación con la difusión de un vídeo de contenido sexual con una menor de edad de 16 años.

El compañero de Espejo Público, Ibán Padrón, ha explicado en el programa cuál habría sido la secuencia de los hechos el pasado mes de junio. Todo habría ocurrido en un complejo de lujo de Gran Canaria situado al sur. Se trata de un conocido 'chill out' con una zona de reservados y una gran piscina. Según relata Padrón, esos días los tres jugadores detenidos y una cuarta persona se encontraban pasando unos días de vacaciones en la isla. Al parecer, una de las 3 chicas allí presente habría ido con el jugador canario a la piscina mientras los otros dos jugadores y dos chicas se habrían quedado en el reservado.

Tras las relaciones sexuales consentidas, las jóvenes allí presentes se habrían percatado de que la secuencia había sido grabada y pidieron a los jugadores que borrasen las imágenes a lo que ellos habrían contestado que las iban a "borrar de inmediato", tal y como cuenta Padrón.

No fue hasta el 6 de septiembre el día en el que la madre de la menor interpuso con ella la denuncia porque hasta entonces no supieron que esas imágenes se estaban difundiendo por grupos de WhatsApp.

Uno de los tres canteranos del Real Madrid es natural de Las Palmas de Gran Canaria, otro de los que estaban en ese complejo es gallego y otro de Barcelona. También se sabe que uno de ellos es jugador del Real Madrid Castilla y los otros dos son del equipo C de la cantera del equipo de la capital.

La gran duda de este caso es determinar si esa grabación fue o no consentida ya que como advierte la abogada Beatriz de Vicente en Espejo Público: "A partir de los 16 años se pueden tener relaciones sexuales consentidas, pero cualquier grabación que se haga sin el consentimiento explícito de una chica de 16 ó 17 años es pornografía infantil. Tener ese vídeo ya no es un delito de revelación de secretos, es un delito de pornografía infantil. Pasar ese vídeo ya no es un delito de revelación de secretos y difusión, sino de distribución de pornografía infantil" y añade: "Si se demuestra que esta chica con sus 16 años fue grabada en contra de su consentimiento o en ausencia del mismo están cometiendo un delito de producción y difusión de pornografía infantil".