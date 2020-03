"Me dijo llorando que no les mandaban ambulancias y habían muerto 4 ancianos con coronavirus"

Una residencia de mayores Montehermoso (Madrid) ha registrado al menos 19 muertos y más de 70 infectados. Paco Torres es el hijo de una de las residentes enferma. Relata que a su madre la trasladaron ayer por la noche al hospital porque ya no saturaba bien.

No le habían informado de los 17 fallecimientos desde la residencia. Cuenta que una trabajadora del centro les dijo la pasada noche que habían fallecido 3 ó 4 enfermos. "Me dijo llorando que no les enviaban ambulancias para llevarse a los enfermos",asegura.

Está preocupado porque no ha podido ver a su madre desde que ingresó en Urgencias "Si está en un box en una pasillo estará casi peor que en la residencia", lamenta. Lo único que le tranquiliza es que en el hospital estará rodeada de personal sanitario.

Paco no ve ni habla con su madre desde el pasado 8 de marzo. No le dejaban verla y es imposible comunicarse con ella telefónicamente ya que es sorda.

