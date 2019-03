Matilde Asensi: "No es cierto que en España no se lea"

Se trata de una de las escritoras españolas que más vende en la actualidad. Matilde Asensi confiesa en Espejo Público que detrás de cada novela hay sobre todo trabajo y asegura que se suele poner un horario porque si no se "dispersa".

En su último trabajo, "La conjura de Cortés", Matilde asegura que su protagonista, Catalina, es un personaje "muy del siglo XVI. Las mujeres en esa época tenían pocas alternativas de futuro. Muchas de ellas se disfrazaban de hombres para poder huir de sus destino". "Hernan Cortés fue un ladrón, un sinvergüenza. Era un caso extremo de ambición. No me gustaría nada encontrármelo en nuestros días", asegura Matilde Asensi.

Por otro lado, la escritora asegura que es falso que en España no se lea. "Tenemos un 56 por ciento de población lectora, por encima de la media europea. Yo creo que ya es hora de quitarnos los complejos de que no leemos. Eso no es cierto".