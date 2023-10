Más de 100 días después de su incineración las cenizas de Carmen Sevilla siguen en el tanatorio

La sorprendente noticia vio ayer la luz, después de que el diario ABC se pusiera en contacto con el Tanatorio Municipal de Pozuelo, donde la sevillana fue incinerada tras su fallecimiento el pasado 27 de junio. Tal y como deseó su hijo Augusto Algueró, la artista fue velada en la más absoluta intimidad, de la misma forma que pasó los últimos años de su vida, alejada de los focos y privada de las visitas a la propia residencia donde Carmen Sevilla estuvo internada.

Lo que es más impactante aún que la propia noticia, es que casi nadie sabía la situación, ni siquiera los amigos más íntimos ni los familiares más cercanos (a excepción de su hijo) hasta hace unos días, lo que ha provocado una notable polémica entre sus seres queridos. De hecho, uno de los colaboradores del programa Espejo Público, se ha puesto en contacto con Elena, una de las sobrinas de Carmen, y esta le ha contado que se enteraron de que nadie las había recogido porque le pidieron a Augusto un relicario con parte de las cenizas de su tía y, cuando fueron al tanatorio a por ellos, les contaron que la urna principal, donde están la mayoría de las cenizas, seguía allí. Augusto Algueró, el responsable de las cenizas desde el fallecimiento de su madre, se ha negado a hacer ningún tipo de declaración al respecto.

Las opiniones de quienes más la conocían

En EP han querido contar con la opinión que quiso mucho y fue muy cercana a Carmen y, entre otros, se ha contactado con Rappel, que fue su amigo íntimo, también con el que fue el representante de la actriz y cantante y por último con Tino Fernández, que fue su chófer durante muchos años.

Lo cierto es que a todos les cuesta creer la noticia. Rappel por ejemplo, ha dicho que le tiene mucho cariño tanto a Carmen como a su hijo y que prefiere no hacer muchos comentarios al respecto, pero que su opinión es que "debería estar en un sitio donde tuviera un respeto, un recuerdo y un cariño", más o menos en la línea de lo que ha dicho el chófer de Carmen, Tino Fernández, que ha afirmado que lo que está pasando "es una lástima, porque Carmen no se merece este trato", aunque en lo que sí ha disentido ha sido en su opinión sobre Augusto, porque ha asegurado que su actitud "le sorprende pero no le extraña".

Otra de las declaraciones que ha llamado la atención ha sido la del que fue el representante de la sevillana que ha manifestado que se enteró del abandono de las cenizas de Carmen porque la gente le empezó a preguntar dónde estaba ella enterrada para mandarle flores.

A pesar de que los tanatorios guardan las cenizas de los fallecidos aproximadamente por un año, todo el mundo coincide en que no es normal que los restos de una persona tan querida sigan abandonados a la espera de que su hijo los recoja y además impida que lo hagan otros, como han pedido sus sobrinas en ocasiones anteriores.