Maruja, la vecina a la que intentan expulsar del pleno de Molina de Segura: "Menos mal que tengo mis 'kilikos' y no han podido"

No ha sido un pleno fácil el vivido en las últimas horas en la localidad murciana de Molina de Segura. La sesión estuvo marcada por la tensión cuyo punto álgido ocurrió cuando el alcalde, para el acto y pide a la policía municipal que identifique a una persona del público. En Espejo Público hemos hablado con todas las partes afectadas para entender qué ha ocurrido

José Ángel Alfonso es el alcalde de la localidad. En las pasadas elecciones del 28 de mayoel PSOE fue la fuerza más votada de este municipio, pero el PP y Vox pactaron y lograron la alcaldía. En el pleno en cuestión se exponía una moción del PSOE para pedir recuperar la concejalía de Igualdad que ha eliminado el actual equipo de gobierno y ha sustituido por la de Familia, en manos de Vox.

La vecina a la que quisieron identificar se llama Maruja y forma parte de la Asociación Horizonte que lucha contra la violencia machista. Maruja asegura que ella y otras personas presentes se sintieron ofendidas por las palabras de la concejal de Vox. "Esta señora empezó a hablar insultando y eso nos ofendió muchísimo a todas. Eso ha sido tan provocador que no hemos podido estar 'callaícos'" ha explicado a Espejo Público.

Maruja acusa a la concejala de ser quien "ha vertido el veneno" y con un toque de humor relata: "Yo no sé qué es lo que ha visto el alcalde en mí, como estaba en la segunda fila no sé, y al municipal que fuera y me pidieron a mí mis datos, que tal, que me sacaran... Digo: "¿Sacarme a mí por qué? Yo no he hecho nada malo y de aquí no me voy" Añade también: "Tres hombres, tres policías, pero tocándome por el cuello los brazos e intentaban ... Menos mal que yo tengo mis 'kilikos' y no han podido".

El alcalde también ha hablado para Espejo Público y ha confirmado que él pidió que identificasen "a una vecina en concreto que estaba interrumpiendo" pero añade: "Cuando observo que parece ser que se niega a identificarse y dos agentes de la policía intentan sacarla del pleno pido que no hagan eso, entonces pido un receso para reconducir la situación. Al final el pleno se pudo celebrar sin ningún problema" dice José Ángel Alfonso.

El regidor defiende que cambiar el nombre por el de Concejalía de Familias no ha sido una concesión a Vox ya asegura que "va a tener un concepto mucho más amplio". Además subraya que solo llevan 4 semanas en el puesto: "No hemos tenido tiempo de tomar decisiones, no hemos tenido tiempo ni de equivocarnos".