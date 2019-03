Marta Robles: "Hemos conseguido que una mujer que no quiere tener hijos no esté estigmatizada"

El periodista Toni Aira considera que en los últimos años la mujer ha conseguido que la causa feminista no sea una cosa solo de mujeres. Para Marta Robles uno de los mayores logros es que "si una mujer quiere tener hijos o no tenerlos no está estigmatizada".

Marina Castaño ha recordado que hace 50 años "casi no había mujeres en los consejos de administración". "Hoy las mujeres presiden muchas empresas con evolución grande y positiva", destaca.

"La mujer ya no tiene que pedir permiso ni perdón gracias a generaciones anteriores"

Carlos Cuesta señala que aunque en algunos círculos sigue habiendo machismo "la mujer ha conseguido mucho y le queda muy poco por conseguir". El periodista Antonio Naranjo ha valorado que "la mujer ya no tiene que pedir permiso ni perdón gracias a las generaciones anteriores y a que los hombres hemos entendido esta causa como una de las mejores".