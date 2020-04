Marta Robles, curada de coronavirus: "Mucha gente no quiere contar que está infectada"

Marta Robles, periodista y escritora, se contagió de coronavirus, pero actualmente está recuperada y ha dado negativo en las pruebas PCR, por ello ha podido visitar el plató de Espejo Público y contarnos su experiencia. "He tenido suerte de pasarlo suave. Escribí un artículo contándolo porque había gente que cuando se lo contabas casi era como si estuvieras estigmatizado", señala.

Explica que se enteró de que estaba infectada porque de repente le detectaron anosmia porque de "un día para otro" se quedó sin olfato y al hacerle las pruebas dio positivo en coronavirus.

"Cuando más he notado los efectos del covid-19 ha sido una vez recuperada, me quedé como si me hubiera pasado un camión por encima, pero ahora ya estoy perfecta", asegura. Asimismo, apunta que psicológicamente influye mucho y en su caso cuenta que estuvo "de bajón".

Su marido también se infectó al mismo tiempo que ella y en cuanto a los síntomas, comenta que mientras en su caso solo sintió la pérdida de olfato, mareo y un poco de dolor de cabeza, el caso de su marido fue distinto, "tuvo tos y muchos escalofríos".

