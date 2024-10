Marta es indemnizada por su exnovio por prohibirle ver a su perro tras separarse: "Cuando denuncié la gente me tomaba por loca"

Marta y su pareja se separaron en el año 2021. Durante este tiempo adoptaron un perro juntos, Himan. Después de poner fin a la relación sentimental llegaron a un acuerdo verbal para compartir la custodia del animal. Pasados unos meses él rompe el acuerdo y deja de permitirle ver a la mascota. Ella denuncia y consigue una indemnización de 600 euros por los daños morales que le costó no ver al can,

Además de esta indemnización, la jueza ha fijado también turnos rotatorios de 15 días en la pareja. Turnos similares a los que se establecen en las custodias de los hijos cuando hay un divorcio en la pareja.

"A nivel administrativo, que el animal esté a nombre de una persona o de otra no influye"

Cuenta Marta que al principio la tomaban un poco por loca. Intentó asesorase pero al ser un tema pionero le decían que no tenía nada que hacer a nivel legal. El microchip del animal estaba a nombre de su pareja y le decían que al animal le darían tratamiento de bien mueble. Por suerte para ella, quienes no confiaron en su reclamación se equivocaron. Asegura que a nivel administrativo que el animal esté a nombre de una persona o de otra no tiene nada que ver para reclamar y se puede luchar en los tribunales "porque una pareja tiene al animal para que forma parte de la familia como un miembro más".

La joven grabó en vídeo cómo fue su reencuentro con el animal. Un momento de emoción que demostraba el estrecho vínculo que había entre ambos.

Una sentencia pionera que Marta gabó sin estar casada ni ser pareja de hecho

Montse Suárez, abogada y colaboradora de Espejo Público, destacaba que esta es una sentencia pionera. La expareja de Marta no solo paga los 600 euros en concepto de indemnización, se hace cargo también de las costas del juicio. No eran ni matrimonio ni pareja de hecho, había una relación de convivencia. Pone de relieve la letrada que es una sentencia pionera porque no estaba refugiada en esa cobertura jurídica que podía tener un matrimonio cuando rompe esa custodia. Explica además que las mascota dejan de ser ser moviente desde enero de 2022, no puede ser subastado, se considera un ser vivo con sensibilidad y es sujeto de derechos y miembro de la familia.