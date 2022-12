Marta Ibáñez, sobre los mensajes que recibe: “En el momento de la videollamada, aparecen los genitales”

Marta recibe a través de las redes sociales estos mensajes sexuales a diario: "Hola que tal, parece que te gusta el sexo como a mí", "que preciosidad, me gustaría lamerte". Su única solución, bloquear al momento al acosador: "Creo que lo hacen porque leen algún contenido que he dicho y hay personas que piensan que porque hable de una forma libre de sexo, o he provocado excitación, yo les debo algo".

El acosador "no siempre va de frente" explica Ibáñez, algunos piden cita online "y en el momento en el que tengo la videollamada, aparecen los genitales". Es cuando Marta decide bloquear y eliminar directamente al acosador cibernético.

Lo que más le sorprende a Ibáñez, es que esta violencia sexual ya no la ejercen desde el anonimato, ya no se esconden, todo lo contrario, no les importa hacerlo desde su propio teléfono personal: "Con su foto de perfil, hasta veo hombres con familias".

Esta intimidación que sufre Marta, no lo percibe en sus colegas hombres con los que ha podido hablar: "Que yo sepa no", y tampoco ha recibido este acoso por parte de mujeres. La solución radica en una educación sexual desde pequeño, concluye.