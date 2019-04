Mario Conde: "No hay ni un solo duro proveniente de Banesto"

Mario Conde está acusado de blanquear 13 millones de euros procedentes, según el juez, Santiago Pedraz, del expolio de Banesto. Pero él lo niega y lo hace con vehemencia. "No, absolutamente no. Bajo ningún concepto. En ningún caso. Yo le demostraré el origen, el tiempo y las transferencias que no tienen nada que ver con Banesto"