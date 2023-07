Marilyn, víctima del Medusa Festival, un año después del trágico accidente: "A día de hoy no tengo vida"

La tragedia del Medusa Festival cumple un año. Murió un joven y decenas resultaron heridas. Iban a divertirse y se convirtió en el peor día de su vida. Un vendaval inesperado y una estructura que se viene abajo. El pánico se desencadena en cuestión de minutos. El suceso ocurre a las cuatro de la mañana. Este año el festival Medusa vuelve a celebrarse en agosto, pero con una investigación abierta.

El programa Espejo Público ha hablado en directo con Marilyn, una de las víctimas de este suceso. Estaba volviendo a entrar en el recinto cuando sintió una tempestad de arena, se puso las manos en la cara y sintió cómo le cayó una estructura encima de su espalda. El resultado: seis lesiones de vértebra, dos de ellas muy complicadas porque son las vértebras torácicas.

El accidente ha truncado todos los sueños de Marilyn, como el de ser actriz

Marilyn se emociona al recordar todo lo ocurrido: “Es por escuchar todos los ruidos y vivir otra vez todo lo que pasó”. El pronóstico que le dieron era tremendo, podía acabar tetrapléjica, truncó todos sus sueños. Ella quería ser actriz. Aún así se siente agradecida: “Quiero decir que tengo la suerte de poder hablar hoy por mi caso, claro que no soy la única y ha habido un fallecido y hay otras personas graves también”.

Ahora mismo se encuentra en una cama medicalizada y con fuertes dolores. “A día de hoy no tengo vida, hace 11 meses que la mayor parte del tiempo lo paso aquí en mi cama. No puedo andar mucho o si ando necesito una muleta. Estoy con dolores, a veces no puedo ni salir de la cama. Es muy difícil reconstruirme. Además de la parte mental, que estoy muy tocada. Veo el Medusa, volviendo a hacer el festival y nosotros estamos detrás como si no hubiera pasado nada”, aclara Marilyn.

El pronóstico de la joven es incierto, los médicos no saben cómo va evolucionar, aunque dice Marilyn que “los diagnósticos no son muy buenos porque por ejemplo hay un fisioterapeuta que me dice que dentro de 10 años mi espalda estará muerta. No puedo saber cómo voy a evolucionar. Lo que estoy viviendo ahora es que no puedo andar”.

El ayuntamiento de Cullera se pronuncia

Casi un año ha tardado en pronunciarse el ayuntamiento de Cullera; que niega la responsabilidad en la tragedia: “Ese montaje no tiene el visto bueno del ayuntamiento. El ayuntamiento no supervisa el montaje de nada. El ayuntamiento supervisa la documentación que se aporta. El montaje lo tiene que acreditar la dirección facultativa y la OCA. Tenemos la absoluta certeza y la absoluta convicción de que la actuación de nuestro técnico fue impecable y que cuando todo esto acabe esa será la conclusión porque no puede ser ninguna otra”.