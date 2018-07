María Salmerón: "Con los maltratadores es imposible negociar"

Salmerón asegura que exmarido tuvo la custodia de la niña durante un año y media "y a día de hoy ella no quiere volver con él"."Tuvo un año y medio para demostrar a la niña que es buen padre y no lo hizo", lamenta. Sostiene que su hija no quiere estar con su padre porque "qué hijo en este país va a querer a su padre si éste quiere meter a su madre en la cárcel".

A día de hoy Salmerón sigue pagando las multas que se le impusieron en su momento. "Tengo todo embargado y no puedo pedir ni un préstamo en el banco", señala.

María Salmerón vive el día a día sin pensar en lo que le depara el futuro. "Espero que después de Semana Santa el Gobierno responda", sostiene.

"Con los maltratadores es imposible negociar, no hay mal que por bien no venga porque ahora puedo acudir al constitucional y a Estrasburgo", manifiesta.