María Luisa, la autora del vídeo viral de la caída de una palmera por la borrasca Aline: "No esperaba hacerme tan famosa"

“No esperaba hacerme tan famosa, lo hice porque estaba aburrida”. María Luisa no esperaba la repercusión que ha tenido el vídeo que grabó desde la ventana de su casa en Sevilla. Ocurrió en plena borrasca Aline. “A mí me gusta mucho salir. Aquí tenemos mucha actividad porque tenemos varios bares y pasan los chicos del instituto. Estoy aquí aburrida y me llama mi nieta, le digo estoy viendo la palmera y que está cayendo una tromba tremenda. Me dice abuela grábamela” y así fue como María Luisa cogió su móvil y se puso a grabar el peligroso movimiento de la palmera: “Y digo que se cae, que se cae y se cayó la palmera”. El vídeo se hizo viral en pocos minutos.

Un vídeo que se ha convertido en viral

"Llamé a una compañera para contárselo y a los tres minutos vinieron de la asociación, recogieron la palmera, la cortaron, cogieron los troncos y lo dejaron limpio, limpio” pero la sorpresa para esta señora sevillana vino después. "Me llamó mi nieta, mis primos de Triana, los de Madrid…tremendo no podía coger el móvil” Porque María Luisa no se podía imaginar que esas imágenes que grabó para su nieta fueran a circular tan rápidamente por internet.

La famosa palmera casi cae sobre un vecino que caminaba justo por la zona “Aquí hace muchísimo viento pues es tremendo” y esta historia puede continuar porque según María Luisa: “Queda la mitad de la palmera. Entera no ha salido" Ella seguirá asomada a su ventana con su teléfono móvil por si acaso.