María Galiana: "Ya de vieja me he dado cuenta de que mi infancia no fue feliz"

A los 50 años la actriz María Galiana debutó con su primera película y a partir de ahí no paró. Ganó un Goya a la mejor actriz de reparto por la cinta 'Solas' y su papel en 'Cuéntame cómo pasó' se ha convertido ya en historia de España. Para muchos ella es Herminia, la abuela de España.

Esta actriz con mayúsculas nació en el año 1935, el mismo año en el que el Betis ganó la Liga, tal y como ella misma recuerda. Una vez finalizada la serie 'Cuéntame cómo pasó' regresa a la interpretación, esta vez se vuelve a subir a las tablas del teatro a los 89 años.

"El papel más complicado para mí ha sido el de ser madre"

Su infancia no fue muy alegre, fue hija única de una familia muy modesta. No recuerda una infancia especialmente feliz. "No era consciente de las circunstancias más o menos duras que podíamos estar atravesando", señala. En su familia vivían "relativamente bien" cuando era niña pero era la posguerra, "momentos duros". En casa vivía su abuela, su tía... toda la familia junta. "Ya de vieja estoy pensando que mi infancia no fue feliz pero no tengo consciencia de que no lo fuera. Era una niña que estaba en un colegio y si se hacía un viaje al extranjero no podía ir", señala.

Después de una vida dedicada a la interpretación reconoce que el papel más complicado ha sido el de ser madre. "Soy dura de carácter y soy seca. Mi padre era una persona especialmente dedicado a mí porque me llevaba a los sitios para que yo estudiara, pero cariñoso no lo recuerdo y a mi madre tampoco. Mi abuela era seca y no daba un beso", relata.

"Conmigo se puede contar para todo"

María Galiana tiene 2 hijas y 3 varones. De las chicas una es muy cariñosa, cuenta, y cuando va a verla la besa al llegar y al despedirse. La otra hija "es muy despegada pero se puede contar con ella absolutamente". "Yo soy así también porque conmigo se puede contar para todo", señala.

Con sus nietos tiene una relación "más estrecha" que con sus hijos. Les ve poco porque María es muy independiente y se mete "en muchos berenjenales". Lleva 23 años en Madrid haciendo 'Cuéntame cómo pasó'.

Uno de los peores golpes que le dio la vida fue la pérdida de un hijo. El pequeño murió siendo un bebé de muerte súbita pero María siguió adelante y este hecho no le causó un trauma en su maternidad. Recuerda que cuando se le murió ese hijo ella ya estaba embarazada del siguiente.

"El teatro es uno de los pocos sitios donde no hay edadismo"

Afirma que el teatro es el único trabajo donde siempre hay algún papel para una persona mayor pero "el cine trata mal a las personas mayores". "El cine depende de los guiones, que los suele escribir la gente joven. A la gente joven el mundo de los mayores les es muy ajeno", añade.

La relación de María Galiana con Imanol Arias y Ana Duato

Cree María que todos los años a partir de que se abre el plazo para pagar a Hacienda sacan a relucir el problema fiscal de sus compañeros de serie Imanol Arias y Ana Duato. "Sacan a esta pareja porque son famosos y porque han tenido la mala suerte de dar con esa especie de despacho tremendo, de esa persona que se supone que se sabía los trucos y se fiaron de él", establece.

El año pasado terminaron de grabar la última temporada de la serie. Con Ana ha tenido contacto hace poco tiempo porque le felicita en su cumpleaños, incluso ha estado visitándola en Valencia para verla. Imanol también la llamó hace poco para contarle que estaba de gira por Argentina.

A María Galiana se la puede ver en la obra 'La reina de la belleza' en el teatro Infanta Isabel. Un papel que , cuenta, ha conseguido gracias a Juan Echanove."Me ha encontrado un papel que no se parece nada a la abuela de 'Cuéntame'", bromea.