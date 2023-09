Mar Mas, tras las declaraciones de Carbajal sobre el 'caso Rubiales'': "Hay muchos jugadores que tienen mucho que perder"

Mar Mas, presidenta de la asociación para mujeres en el deporte profesional, considera que aunque ahora parece que está habiendo movimientos dentro del 'caso Rubiales', "realmente no está pasando nada". "El presidente está suspendido pero sigue sin dimitir, nadie sabe nada de Rubiales y Rocha está en funciones", señala Mas sobre la asunción de la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol de Pedro Rocha.

Respecto al cese de Jorge Vilda como seleccionador femenino, cree que ha salido porque "alguna cabeza tenía que caer pero el resto del estamento federativo sigue enrocado en sí mismo". Recuerda que las jugadoras femeninas están en plena negociación de convenio colectivo "donde las jugadoras exigen un salario más allá de los 16.500 euros brutos". "Hablamos de jugadores de primera división cuando las árbitras ganan 25.000. Estamos viendo pasitos pero no estamos viendo un cambio contundente", reclama.

Dani Carvajal, jugador del Real Madrid, ha sido uno de los primeros jugadores masculinos que ha hecho declaraciones sobre el beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso en la final del Mundial femenino. En sus declaraciones señala que aún no puede opinar sobre el tema porque tienen que ser los estamentos legales los que decidan. "No podemos posicionarnos o condenar una parte u otra sin conocer realmente qué ha pasado, qué se ha estipulado. A día de hoy Jennifer no ha presentado una denuncia", establecía el futbolista.

"Mucha gente se mira en los jugadores de fútbol masculino y crean valores"

Mar considera que el cuerpo de fútbol masculino es muy privilegiado con unos sueldos increíbles. "Mucha gente se está mirando en ellos y crean valores. Ellos no ven nada, que es solo un pico y que Jenni no existe ni está. Habla de estamentos que tienen que juzgar porque él no tiene los datos y no lo ha visto".

"Estamos viendo señores jóvenes con privilegios que ponen en duda los valores de una sociedad. Hay muchas jugadoras que se sienten mal identificadas en este patrón de jugador. Hay muchos jugadores que tienen mucho que perder porque ellos mismos no creo que entiendan cuál es la gravedad del asunto porque no la ven".