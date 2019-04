Manuela Carmena: "Me lo pensé mucho antes de entrar en política"

Ya en su larga trayectoria como jueza, Manuela Carmena mostraba visos de política de raza. Nunca se mordió la lengua al hablar, criticar, incluso a los otros dos poderes del Estado: el Ejecutivo y el Legislativo. En los ultimos años su principal ocupación, aún lo es, dirigir una tienda sin ánimo de lucro, en la que vende ropa infantil confeccionada por presas.

Hasta ahora, siempre se había resistido a bajar a la arena política. "Me ha costado mucho decir que sí, porque estaba mucho más tranquila en mi casa. Pero creo firmemente en esta candidatura porque no es una candidatura de partidos, sino de ciudadanos de Madrid. Por lo que tiene de ventaja que está realmente preocupados por los problemas de madrid, no por los problemas políticos".

Reconoce que no se habría presentado si la candidatura fuese de Podemos, y no una coalición ciudadana. "Nunca hubiera podido aceptar liderar la candidatura de un partido político, ninguno, ni por supuesto Podemos. Yo no soy de Podemos ni voy a serlo". Entre sus principales objetivos, si llega a la alcaldía, es luchar contra el paro y para ello volcará a todo el personal del Ayuntamiento. Quiere acabar también con la suciedad de las calles de la capital, revisando para ello cada contrato público. No le gusta la palabra pacto pero dice que hablar, hablará con todos, aunque como es lógico, parece que con el PP y en concreto con Esperanza Aguirre no hay mucho feeling.