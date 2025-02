Maltratadores económicos: "No pueden denunciar porque es él quien controla las cuentas"

Controlar las cuentas de tu pareja podría ser violencia machista, así lo recoge el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Acuerdo al que han todos los grupos parlamentarios a excepción de Vox. Más de 460 medidas con una que destaca especialmente: considerar la violencia económica como violencia de género.

María Luisa, casada y jubilada, ha querido contar al programa que, pese a que ambos trabajaban, cuando a su marido le hacía falto dinero ella se lo tenía que prestar. Apostilla que este intercambio era mutuo, pero afirma que conoce casos en su círculo de amigos de mujeres que dependían totalmente de lo que quisiera hacer el marido con el dinero.

La tercera forma más frecuente de violencia de género es la violencia económica: El 11,6% de las mujeres mayores de 16 años asegura haberla sufrido

La activista feminista, Carla Galeote, ve con buenos ojos esta actualización de medidas que atiende a otro tipo de violencias de machistas. "No debería haber un debate sobre si el control de la economía familiar es violencia machista o no", señala, y subraya que el control económico "no solo pasa con las mujeres de edad más avanzada, sino que es una cosa que sigue pasando". Carla, además, ha querido hacer referencia que en casos con cuenta común "hay mujeres que no pueden denunciar a su maltratador porque es él quien controla las cuentas".

Un debate que ha seguido en el plató y que está servido entre la sociedad.

