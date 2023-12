Malestar entre las mujeres de la Ertzaintza de Guipuzkoa por compartir vestuario con un compañero que se ha cambiado de sexo

La "Ley Trans" sigue generando polémica, esta vez en en una comisaría de la Ertzaintza, en Guipuzkoa, donde un agente ha solicitado un cambio de género.

El agente ha procedido al cambio de género en el registro, en aplicación de la nueva ley trans, sin necesidad de someterse a ninguna intervención y esto ha provocado malestar entre sus compañeras que han asegurado no sentirse cómodas en estas circunstancias.

Hoy en Espejo Público hemos hablado con Juan Carlos Sáenz, Secretario de Organización del Sindicato Profesional de la Ertzaintza, SIPE para obtener más información sobre este caso. Nos cuenta que no están sorprendidos porque esto haya ocurrido, porque "Hay una ley aprobada y algún día tenía que pasar, porque cada uno tiene sus inquietudes". El problema, según Juan Carlos Sáenz, está en la Ley y no en la persona trans ni en sus compañeras del cuerpo de la Ertzaintza, que a pesar de asegurar no estar conformes con el hecho de tener que compartir vestuario.

El mayor conflicto reside en que una vez que hizo el cambio en el registro, pasó a utilizar el vestuario de mujeres para ducharse y cambiarse. Las mujeres se quejaron porque, según dicen, el Ertzaintza trans "nunca había manifestado su deseo de cambiar de género, seguía vistiéndose como un hombre y nunca ha manifestado que quisiese que se refirieran a él por el género femenino, ni siquiera lo hace cuando habla de sí mismo" y tras hacer estas declaraciones aseguran que no quieren que se las descalifique como tránsfobas, pero se sienten desprotegidas.

La solución: instalar una cortinilla para que pueda cambiarse el resto del equipo

Para intentar paliar la situación, la "solución" consistió en poner una cortinilla para que pudiese cambiarse utilizando el vestuario femenino pero aislado de sus compañeras, lo que ha sido aún más discriminatorio y el remedio final ha consistido en que la persona trans utilice el vestuario cuando no estén sus compañeras. Aún así, el Secretario de la Organización del Sindicato Profesional de la Ertzaintza ha criticado la gestión del gobierno y ha reclamado que "alguien tendría que darle una solución, pero hace mucho tiempo que debería estar organizada, porque la ley no es de hace cuatro días". Según Juan Carlos Sáenz, "hay una administración que está dejando de hacer sus funciones y esto lo que genera al final es un problema interno dentro de la propia unidad". Además también ha achacado a la administración que no haya generado un espacio para que esta persona pudiera cambiarse, para que no haya conflicto por parte de ninguno de los implicados.

Sáenz no ha sido en este caso el único que ha criticado a la administración ni a la Ley Trans, porque uno de nuestros colaboradores se ha sumado a juzgarlas citando a la Relatora especial para la Violencia Machista de la ONU, quien dijo que "La Ley española estaba protegiendo a un grupo para desproteger a otro que es el de las mujeres", criticando también la mala gestión que ha llevado a cabo el gobierno que ha calificado irónicamente como el más feminista de la historia.

Lo que está claro es que siguen quedando muchos flecos con respecto a esta Ley y que, aunque se han intentado aportar soluciones, aún no han encontrado la idónea para este caso, porque todavía nadie está contento con la resolución del conflicto.