De Madrid al suelo: Cara B de Gran Vía

Cuando pensamos en el centro de Madrid a todos se nos vienen a la mente la gran cantidad de tiendas de lujo, teatros, musicales, hoteles de cinco estrellas... pero la realidad para muchos puede ser muy diferente.

Según el número de detenciones en el último mes de agosto, los barrios más peligrosos de la capital se encuentran en en el distrito Centro (152 detenciones), Puente de Vallecas (89 detenciones) y Carabanchel (79 detenciones).

¿Existe un conflicto entre comerciantes y "sintecho"?

Carmen Utrera, reportera de Más Espejo, hace una radiografía de este Madrid nocturno que no todos conocemos. Carmen se acerca a Jesús, una persona sin hogar, a través de unos ojos azules empañados en tristeza "para comer la gente me da comida..." confiesa Jesús mientras está tendido en el suelo bajo el tibio calor de una manta.

Turistas que visitan la capital reconocen la situación "las cajas de cartón, los colchones... me impresiona bastante la verdad... hay uno cada tres pasos, es horroroso..."

Por otro lado, son muchos viandantes los que aseguran que han sufrido robos por estas zonas de la capital "a la gente le roban las carteras, los bolsos...". Algunos corroboran que van muy bien camuflados para perpetrar estos hurtos en plena calle "te llevan el mapa, la botella de agua... parecen un turista más".

Son muchos los comerciantes que se sienten indignados e impotentes ante esta dura situación "se llevan los anillos y se van... sobre todo entran cuando la tienda está más concurrida" aseguran dos dependientas.

"Nos increpan en pleno directo"

Hoy, en el matinal de Antena 3, el reportero Javi Fuente muestra la realidad en directo y a plena luz del día. El dueño de un quiosco de la calle Gran Vía asegura, con temor, que ha tenido varios problemas con personas sin hogar "me quiso cortar el cuello, me amenazó, se quiso quitar la camiseta... empezó diciéndome que me iba a matar..."

En pleno directo Javi Fuente ha recibido en primera persona esas increpaciones que muchos turistas y vecinos tienen que soportar. Mientras que hacía una entrevista a Patricia, encargada de una administración de lotería, una persona que pedía limosna ha corrido y gritado intentando evitar la cámara, en esta ocasión y afortunadamente, todo ha quedado en un susto.