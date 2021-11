La madre que presuntamente ha secuestrado a sus hijos en Madrid estaba fugada de la justicia

Jonathan, Izan Y Adán, de 9, 7 y 5 años, están en paradero desconocido. El pasado domingo su madre les recogió del centro tutelado de Aranjuez y desde entonces no se ha vuelto a tener noticias sobre los pequeños.

Espejo Público ha podido saber que la madre de los menores estaba en busca y captura porque tenía una causa pendiente con la justicia. Esta mujer, que ha tenido problemas con las drogas, no ostenta la custodia de sus hijos ya que un juez determinó que no era apta para cuidarles en el año 2016.

Una de las cuestiones del caso es por qué qué no saltaron las alarmas en el centro tutelado cuando esta mujer fue a recoger a los niños. El motivo es que la base de datos del juzgado y la del centro no se cruzan. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no tienen ninguna forma de saber que una persona reclamada por un juzgado tiene una visita concertada de este tipo.

Miguel es el padre de los niños. El pasado domingo 14 acudió al centro tutelado de Aranjuez a dejar a sus hijos sin saber que la progenitora no les devolvería. "No te esperas que esto te pueda ocurrir a ti y no se lo deseo a nadie, no es un buen trago. Se pasa mal y lo llevo como puedo", señala.

Este padre se encontraba en un proceso de recuperación de la custodia de sus 3 hijos. Miguel veía a los niños los fines de semanas alternos y en vacaciones. "Poco a poco estaba encauzando el camino de poder recuperarlos", sostiene.

Por el momento Miguel no ha podido recabar ninguna pista del entorno de la madre. Le pide a la madre de sus hijos que se dé cuenta y entregue a los niños cuanto antes "por los niños que tienen que tener su colegio y recibir las medicaciones correspondientes".

