La madre de la niña que murió a los 12 años por una apendicitis: "No tengo nada contra la Sanidad pero sí contra como me trataron los médicos"

La pequeña Emma acudió hasta 3 veces al servicio de Urgencias. La niña residía en Jérica (Castellón) con su familia. Empezó a presentar un cuadro de fiebre, vómitos y fuerte dolor abdominal. Los médicos no detectaron que lo que en realidad sufría era una apendicitis que la llevó a la muerte.

La familia ha iniciado los trámites judiciales con una querella por presunta negligencia que ha sido admitida a trámite. Desde la Consejería de Salud les han prestado apoyo, así como el presidente Ximo Puig. Agradecen que se investigue lo que ha pasado ya que están rotos psicológicamente y no quieren que algo así vuelva a repetirse.

No había saturación en Urgencias cuando la niña acudió al centro de salud

La mayor parte de los médicos con los que han hablado tras la muerte de la niña no entienden que no se detectara la dolencia. Recuerda que la primera vez que fue al hospital no le hicieron ninguna prueba a la niña. En la segunda ocasión tampoco y la tercera vez le hicieron una analítica de orina, no de sangre, que no sirvió de nada para detectar la infección. En las 3 visitas no había saturación de pacientes en el centro, cuenta.

Beatriz tiene otros dos hijos en los que se apoya en estos duros momentos. "La suerte que tengo es que tengo dos hijos que están pendientes de mí y no puedo dejarme porque no. Mi padre, mis hermanas, mi familia y mi pueblo están todos pendientes. No nos dejan", señala.

Emma, una niña sana que llevaba años sin necesitar acudir al médico

La familia de Emma no quiere que esto se vuelva a repetir y que no se pase por alto cuando una niña acude al hospital con estos dolores. Emma llevaba 5 años sin ir al médico, era una niña sana. "Yo creo que si voy por un dolor,, sé que es un dolor serio", dice la madre.

La niña tenía fiebre desde la primera visita al médico. La madre comentó al médico que la vio ya la primera ocasión que el hermano de Emma había tenido apendicitis a la misma edad, pero aún así no se la detectaron.

"No tengo nada en contra de la sanidad, lo que no estoy de acuerdo es cómo me trataron los médicos a los que acudí", apunta.