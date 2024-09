La madre de la joven que murió por una meningitis y los médicos pensaron que había sido violada: "En el hospital dicen que soy una aprovechada"

Nerea tenía 14 años cuando acudió al servicio de Urgencias por un intenso malestar. Ocurrió el pasado 10 de mayo de 2023. Presentaba un cuadro de fiebre, dolor de cabeza, vómitos y mareos. También tenía dificultades para hablar. Nada más llegar le hacen un test de drogas y valoran que pueda haber sufrido una agresión sexual.

Horas después la joven empeora y acaba falleciendo justo después de haber sido diagnosticada por una meningitis bacteriana. Nerea sufrió un fallo multiorgánico. Los médicos que la atendieron en un segundo momento le dijeron a su madre que el tratamiento que le habían aplicado pensando que sufría una enfermedad de transmisión sexual le había encharcado los pulmones.

Caridad, la madre de Nerea, ha denunciado al servicio de salud andaluz y pide justicia por lo que considera una negligencia médica que ha terminado con la vida de su hija. Lamenta que a su hija no se le hicieran las pruebas pertinentes para despejar las incógnitas sobre un número determinado de enfermedades según obliga el protocolo médico.

"En los servicios de urgencias lo insólito no tiene que ser tan insólito"

Carmen Ro, periodista y colaboradora de Espejo Público, señala que en los servicios de urgencias "lo insólito no tiene que ser tan insólito". Defiende a la profesión médica pero asegura que en los últimos tiempos está oyendo más de una vez historias de este tipo. Ella misma ha estado en peligro de muerte después de varias visitas al servicios de urgencias. "Yo he estado en peligro de muerte porque a mí se me ha devuelto a mi casa. Hasta ahí lo voy a dejar. He tenido que ser operada de urgencia y se me devolvió a mi casa 3 veces pensando que no tenía nada grave", señala.

Su abogado le recomendó que primero denunciara al hospital para constatar que esa doctora se había equivocado en el diagnóstico. Pero ahora los cauces legales la llevan a denunciar primero al servicio de salud de la Junta de Andalucía. La familia de Nerea se encuentra ahora a la espera de que se celebre el juicio.

Lamenta Caridad que desde el hospital la han llamado aprovechada y los facultativos nunca le han pedido perdón. Asegura que no quiere el dinero. Ha pedido un préstamo para costear el consejo legal y el dinero que recibe irá destinado a pagar los gastos en abogados para pedir justicia. Añade Carmen Ro que le parece increíble que a esta madre se la critique como oportunista. "Demandar después de la muerte de una hija de 14 años se puede considerar oportunismo, aunque recibieran una compensación es lo mínimo", afirmaba.