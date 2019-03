La madre de "el Cuco" le dictó a su marido lo que tenía que declarar

Según el cronograna del juicio de Marta del Castillo las declaraciones de los padres de "el Cuco" debían de haberse producido el mismo día. Pero aquél lunes sólo declaró Ángel, el padre del Cuco. Una "oportuna" lesión de Rosalía provocó que ella declarara después.

Las grabaciones realizadas por el infiltrado han revelado que la declaración de ambos estaba más que preparada. Rosalía, la madre de "el Cuco", habría aleccionado a su pareja para que no hablara más de la cuenta pues no se fiaba de él. De hecho, tan poco confiaba en su marido que al infiltrado, a la persona que se ganó su confianza, le llegó a confesar "no quiero que diga más de lo que debe ... Si le doy la lección aprendida como los chicos a, b, c y d y me suelta hasta la z".