Luis del Olmo, tras sufrir una caída en la bañera: "Me queda vida para un par de años"

El reconocido locutor de radio, Luis del Olmo, atiende a las preguntas de Susanna Griso desde su casa del centro de Barcelona.

"No podía levantarme"

Luis relata cómo habría sufrido un "resbalón al salir de la ducha" que hizo que se golpeara violentamente contra el suelo del baño. Acto seguido al intentar levantarse, se dio cuenta de que no era capaz de ponerse en pie y pidió auxilio a su mujer y a una amiga del matrimonio, pero tampoco conseguían incorporarle, por lo que necesitaron pedir auxilio a "un portero majísimo que acaba de venir a trabajar al edificio, un chaval macizo que me levantó enseguida ", explicaba del Olmo.

Todo habría quedado en susto

El afamado periodista admite que "el susto era morrocotudo" y acudieron al servicio de urgencias del Hospital Clinic de Barcelona, donde Luis pensó que los doctores le informarían de alguna rotura o lesión grave, pero como afirma el propio Luis le comunicaron que salvo por la contusión, su salud estaba en perfecto estado.

"Como si tuviera 40 años"

Después del percance, Luis afirma estar "fenomenal, deseando salir a correr por aquí por la vía Augusta", ya que según cuenta a Espejo Público, a parte de la ducha, diariamente recorre varios kilómetros por las calles de la ciudad condal.

Agradecido a su mujer

Del Olmo dedica unas palabras de cariño a Merche, su mujer, no sólo por los cuidados de estos días si no por ser "la que me ha dado vida", según el propio Luis, durante muchos años de trabajo y dedicación a la radio.